Son dakika haber | Komandolar çocuklarla futbol oynadı, komutan kaleci oldu Son dakika gündem haberine göre ERZİNCAN İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar, merkeze bağlı Karadiğin köyünde çocuklara önce forma ve ayakkabı hediye etti, ardından da birlikte futbol oynadı.

ERZİNCAN İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar, merkeze bağlı Karadiğin köyünde çocuklara önce forma ve ayakkabı hediye etti, ardından da birlikte futbol oynadı. Maçta kalecilik yapan İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş ise çocukların göllerine engel olamadı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar, bir süre önce kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Karadiğin köyünden geçerken top oynayan çocuklarla sohbet etti. Çocuklar, komandolardan forma ve top talebinde bulundu. Çocukların isteğini unutmayan komandolar, kendi imkanlarıyla temin ettikleri forma ve spor ayakkabılarını alarak Karadiğin köyüne geldi. Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş'ın da katıldığı etkinlikte komandolar, forma ve ayakkabı hediye ettikleri 15 çocuğu sevindirdi. Forma ve spor ayakkabıları gören çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Hediye edilen forma ve ayakkabılarını giyen çocuklar komandolarla tek kale maç yaptı. Maçta kalecilik yapan İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş ise çocukların gollerini engelleyemedi.Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş, jandarma timlerinin görevi sırasında tesadüfen köyden geçtiğini belirterek, "Bizden bazı isteklerde bulunmuşlar. Bizim ayakkabıya ve spor malzemesine ihtiyacımız var demişsiniz. Bizler de sizlere bir sürpriz yapmak için komando abileriniz ile buraya kadar geldik. Şimdi sizlere malzemelerinizi dağıtacağız ve arkadaki abileriniz ile kıran kırana bir maç yapacağız. Ama pandemi kurallarına uyacağız ve maskelerimizi çıkartmayacağız" diye konuştu.Forma ve spor ayakkabılarına kavuşan çocuklar ise, "Asker abiler geldi. Biz maç yapacaktık. Ayakkabımız yoktu. Formamız yoktu. Asker abiler bize sürpriz yaptı. Forma ve ayakkabıyı getirdiler. Onlara çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk" dediler. Maçın ardından Jandarma Arama Kurtarma Köpeği 'Bulut', çocuklara mini bir gösteri yaptı. Gösterinin ardından çocuklar Bulut'u bir süre sevdikten sonra komutan ve komando timleri köyden ayrıldılar.

Kaynak: DHA