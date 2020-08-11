Son dakika haber! KOM sahte alkolleri piyasaya sürülmeden ele geçirdi
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Son dakika haber! KOM sahte alkolleri piyasaya sürülmeden ele geçirdi

Son dakika gelişmesine göre - KOM sahte alkolleri piyasaya sürülmeden ele geçirdi Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı Eskişehir'de, KOM ekipleri tarafından sahte ve kaçak alkol üretip piyasaya sürmeye çalışan 1 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

11.08.2020 09:22 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:26

- KOM sahte alkolleri piyasaya sürülmeden ele geçirdi

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, KOM ekipleri tarafından sahte ve kaçak alkol üretip piyasaya sürmeye çalışan 1 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Olayda şüpheliye ait araçta yapılan aramalarda, yüzlerce şişe etil alkol ve alkol yapımında kullanılan aroma kiti ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile sahte ve kaçak alkol üretip piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda son olarak gerçekleştirilen operasyonda, 1 şüpheli şahsa ait araçta yapılan aramada; 600 şişe 1 litrelik sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, 350 adet alkol yapımında kullanılan aroma kiti ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli, KOM ekiplerince yasal işlem yapılarak gözaltına alındı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "KOM Şube Müdürlüğümüzce kaçakçılık suçunu önlemeye yönelik mücadelemiz; vatandaşlarımız ihbarları ve teşkilatımıza yardımcı olmaları sayesinde azim ve kararlılıkla devam edecektir" diye bildirildi.

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Son dakika haber! KOM sahte alkolleri piyasaya sürülmeden ele geçirdi

Kaynak: İHA

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