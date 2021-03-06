Son dakika haber | KOM'dan dev operasyon: 81 bin paket kaçak ilaç yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Gaziantep'te KOM ekipleri büyük operasyonla Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan gümrük kaçağı 81 bin paket ilaç ele geçirdi.

Gaziantep'te KOM ekipleri büyük operasyonla Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan gümrük kaçağı 81 bin paket ilaç ele geçirdi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri piyasaya sürülmek üzere olan gümrük kaçağı 81 bin paket ilacı şafak operasyonuyla ele geçirdi. KOM ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde Şahinbey ilçesinde bulunan bir depoda yüklü miktarda kaçak ilaç olduğu bilgisine ulaştı. Deponun adresinin tespit edilmesinin ardından depoya şafak operasyonu düzenleyen ekipler binlerce paket ilaç yakaladı. Depoda yapılan aramada toplamda 81 bin paket ilaç ele geçirilirken operasyonda bir kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Gözaltına zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Ele geçirilen ilaçların gümrük kaçağı olduğu piyasaya sürülmek üzere Türkiye'ye getirildiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı