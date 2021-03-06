Son dakika haber | KOM'dan dev operasyon: 81 bin paket kaçak ilaç yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | KOM'dan dev operasyon: 81 bin paket kaçak ilaç yakalandı

06.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:16
Son dakika haber | KOM'dan dev operasyon: 81 bin paket kaçak ilaç yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Gaziantep'te KOM ekipleri büyük operasyonla Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan gümrük kaçağı 81 bin paket ilaç ele geçirdi.

Gaziantep'te KOM ekipleri büyük operasyonla Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan gümrük kaçağı 81 bin paket ilaç ele geçirdi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri piyasaya sürülmek üzere olan gümrük kaçağı 81 bin paket ilacı şafak operasyonuyla ele geçirdi. KOM ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde Şahinbey ilçesinde bulunan bir depoda yüklü miktarda kaçak ilaç olduğu bilgisine ulaştı. Deponun adresinin tespit edilmesinin ardından depoya şafak operasyonu düzenleyen ekipler binlerce paket ilaç yakaladı. Depoda yapılan aramada toplamda 81 bin paket ilaç ele geçirilirken operasyonda bir kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Gözaltına zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Ele geçirilen ilaçların gümrük kaçağı olduğu piyasaya sürülmek üzere Türkiye'ye getirildiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Ziya Selçuk Nikol Paşinyan Mustafa Şentop
Magazin Eda Ece Sezen Aksu Kerimcan Durmaz Esra Dermancıoğlu
Spor Arda Turan Erol Bulut Hakan Kutlu Abdullah Avcı Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | KOM'dan dev operasyon: 81 bin paket kaçak ilaç yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 15:37:33. #1.14#
title