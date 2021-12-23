Son dakika haber! Kolunu hamur makinesine kaptıran kadını itfaiye kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Kolunu hamur makinesine kaptıran kadını itfaiye kurtardı

Son dakika haber! Kolunu hamur makinesine kaptıran kadını itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Yalova'da hamur kararken kolunu makineye kaptıran kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

YALOVA (İHA) - Yalova'da hamur kararken kolunu makineye kaptıran kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Kolu merdaneye sıkışan kadını itfaiye ekipleri demir tekneyi keserek kurtardı.

Olay Çiflikköy ilçesinin Sahil Mahallesinde meydana geldi. 112'ye gelen ihbar üzerine harekete geçen Çiflikköy Belediyesi itfaiye ekipleri, ihbarın yapıldığı iş yerine geldiklerinde, bir kadını hamur makinesine sıkışmış halde buldu. İtfaiye ekipleri hamur makinesinin makasla demir teknesini keserek, kadının kolunu sıkıştığı yerden çıkardı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor - YALOVA

Son dakika haber! Kolunu hamur makinesine kaptıran kadını itfaiye kurtardı

Son dakika haber! Kolunu hamur makinesine kaptıran kadını itfaiye kurtardı

Son dakika haber! Kolunu hamur makinesine kaptıran kadını itfaiye kurtardı

Son dakika haber! Kolunu hamur makinesine kaptıran kadını itfaiye kurtardı

Son dakika haber! Kolunu hamur makinesine kaptıran kadını itfaiye kurtardı

Son dakika haber! Kolunu hamur makinesine kaptıran kadını itfaiye kurtardı

Son dakika haber! Kolunu hamur makinesine kaptıran kadını itfaiye kurtardı

Son dakika haber! Kolunu hamur makinesine kaptıran kadını itfaiye kurtardı

Akıllara durgunluk veren olay! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü

Akıllara durgunluk veren olay! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü

 7 katlı apartmanda alevler yükseldi! Mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı

7 katlı apartmanda alevler yükseldi! Mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title