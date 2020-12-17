Son dakika haber: Kolombiya Kovid-19 aşısını uygulmaya Şubat 2021'de başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Kolombiya Kovid-19 aşısını uygulmaya Şubat 2021'de başlayacak

17.12.2020 07:09 | Son Güncelleme: 17.12.2020 07:12
Son dakika haber: Kolombiya Kovid-19 aşısını uygulmaya Şubat 2021'de başlayacak

Son dakika haber... Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, ülkede gelecek yıl şubat ayında uygulanmaya başlanacağını bildirdi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, ülkede gelecek yıl şubat ayında uygulanmaya başlanacağını bildirdi.

El Heraldo gazetesine konuşan Duque, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından oluşturulan COVAX aşısı programı başta olmak üzere 4 şirketle daha görüştüklerini belirterek, "Bu görüşmeler gizlilik çerçevesinde ilerliyor, anlaşmalar tamamlandığında ülkemizi bilgilendireceğiz." ifadesini kullandı.

Amaçlarının aşıyı herkese ulaştırmak olduğunu vurgulayan Duque, "Hızlı ve etkin bir lojistik kapasiteyle, aşının ülkeye hızlı şekilde gelmesi için gayret ediyoruz." dedi.

Duque, son zamanlarda artan vaka sayılarına rağmen ülkede genel karantina ilan etmeyi düşünmediklerini söyledi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da bugüne kadar 1 milyon 456 bin 599 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 39 bin 560 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

İlgili Haberler

Son dakika haberi | WASHINGTON - ABD Başkanı Trump, Kovid-19 aşısında Amerikalılara öncelik verilmesi için kararname imzaladı
Son dakika haberi | WASHINGTON - ABD Başkanı Trump, Kovid-19 aşısında Amerikalılara öncelik verilmesi için kararname imzaladı
Son dakika haberleri: Kovid-19 aşısı karşıtı gruba polis müdahalesi
Son dakika haberleri: Kovid-19 aşısı karşıtı gruba polis müdahalesi
Son dakika haberleri | Almanya'daki gurbetçiler kovid-19 aşısında ikiye bölündü
Son dakika haberleri | Almanya'daki gurbetçiler kovid-19 aşısında ikiye bölündü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Hakan Taşıyan Mustafa Üstündağ İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Erol Bulut Malcolm Thomas Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Beşiktaş İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kolombiya Kovid-19 aşısını uygulmaya Şubat 2021'de başlayacak | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 07:13:40. #1.15#
title