Son dakika haber... Kolombiya'da vaka sayılarındaki artış ceset yakma işlemlerini 3 kat arttırdı Son dakika haberine göre Kolombiya'da koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı artış mezarlık çalışanlarını olumsuz etkiliyor.

Kolombiya'da koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı artış mezarlık çalışanlarını olumsuz etkiliyor.

Pandemiden en çok etkilenen şehir, başkent Bogota'nın güney kesiminde bulunan Serafin Mezarlığında, son haftalarda vaka sayısındaki hızlı artış ceset yakma işlemlerini üç katına çıkardı. Kolombiya hükümetinin Haziran ayı içerisinde ekonominin önemli sektörlerini, sıkı bir karantina uygulamasıyla yeniden açtı.

Yoğun bakım ünitelerinin yetersizliği ile endişe verici bir artışın ortasındaki hükümet, yeni vantilatörler satın aldı. Bununla birlikte, eğitimli doktorların eksikliği nedeniyle, bu hayat kurtaran makinelerin bazıları en azından bir süreliğine işe yaramayacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA