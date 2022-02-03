Son dakika haber! Kolombiya'da servis otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haber! Kolombiya'da servis otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü

AA, Sinan Doğan - Güncel
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Son dakika haber! Kolombiya'da servis otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü

Son dakika haberler... Kolombiya'da servis otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Kolombiya'da servis otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, ülkenin Pasto kentinden Piales şehrine giden servis otobüsü uçuruma yuvarlandı.

Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da olduğu 24 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Kolombiya, Güncel, Haber

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