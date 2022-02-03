Son dakika haber! Kolombiya'da servis otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü
AA, Sinan Doğan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberler... Kolombiya'da servis otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Kolombiya'da servis otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Kolombiya basınında çıkan habere göre, ülkenin Pasto kentinden Piales şehrine giden servis otobüsü uçuruma yuvarlandı.
Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da olduğu 24 kişi yaralandı.
Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.
AA / Sinan Doğan - Güncel