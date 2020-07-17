Son dakika haber! Kolombiya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı
Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Kolombiya'da 5 bin 814'e yükseldi.
17.07.2020 09:26 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:39
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Kolombiya'da 5 bin 814'e yükseldi. Başkent Bogota'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının denetimini polisler devriye gezerek yapıyor.
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Kaynak: AA