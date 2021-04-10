Son dakika haber! Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 65 bini geçti
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Son dakika haber! Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 65 bini geçti

Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 65 bini geçti

Bir son dakika haberine göre Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle salgının başlangıcından bu yana 65 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle salgının başlangıcından bu yana 65 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 65 bin 283'e çıktı.

Son 24 saatte 12 bin 125 yeni vaka tespit edilirken, ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 504 bin 206'ya, iyileşenlerin sayısı da 9 bin 734 artarak 2 milyon 365 bin 566'ya yükseldi.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 704 bin 464 vaka ile başkent Bogota ve 400 bin 150 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

Ülkedeki aktif vaka sayısı 64 bin 748'e çıkarken yoğum bakım doluluk oranı ülke geneli yüzde 85-90 arasında değişiyor.

İlk Kovid-19 vakasının 6 Mart 2020'de görüldüğü Kolombiya'da salgınla mücadele kapsamında 5-19 Nisan tarihlerinde 18.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı.

Öte yandan 17 Şubat'tan bu yana devam eden kitlesel aşılama kapsamında ülkede şimdiye kadar 2 milyon 800 binden fazla kişiye Kovid-19 aşısı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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