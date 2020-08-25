Son dakika haber: Kolombiya'da karantina karşıtı gösteri
Son dakika haberleri... Kolombiya'da bir grup gösterici, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyguladığı politikaları protesto etti.
25.08.2020 08:36 | Son Güncelleme: 25.08.2020 08:41
Kolombiya'da bir grup gösterici, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyguladığı politikaları protesto etti. Göstericiler, Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanan karantinanın hafifletilmesi ve bazı iş yerlerinin açılması talebiyle başkent Bogota'da bir araya geldi.
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Kaynak: AA