Son dakika haber: Kolombiya'da karantina karşıtı gösteri Son dakika haberleri... Kolombiya'da bir grup gösterici, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyguladığı politikaları protesto etti.

Kolombiya'da bir grup gösterici, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyguladığı politikaları protesto etti. Göstericiler, Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanan karantinanın hafifletilmesi ve bazı iş yerlerinin açılması talebiyle başkent Bogota'da bir araya geldi.

Kaynak: AA