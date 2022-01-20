Son dakika haber | Kolombiya'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi

Son dakika haberlerine göre Kolombiya'nın Arauca yönetim bölgesine bağlı Saravena kentinde belediye binası yakınında yapılan bomba yüklü araçla saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kolombiya'nın Arauca yönetim bölgesine bağlı Saravena kentinde belediye binası yakınında yapılan bomba yüklü araçla saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Saravena'daki belediye binası yakınında bomba yüklü araç infilak etti.

Yetkililer, olayın terör saldırısı olduğunu belirterek, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırının silah bırakmayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) 28. cephesince yapıldığından şüpheleniliyor.

Devlet Başkanından tepki

Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayarak, "Arauca'daki bomba yüklü araç ile yapılan sefil saldırıyı tüm Kolombiyalılar olarak kınıyoruz. Kamu gücümüz, bu silahlı grupları bertaraf etmek ve halkın güvenliğini garanti altına almak için bölgedeki önlemlerini güçlendirmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Kolombiya'da, 3 Ocak'ta silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üyeleri ile eski FARC mensupları arasında çıkan çatışmada 27 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin önde gelen örgütlerinden FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de silah bırakma sürecini tamamlarken Kolombiya'nın kırsal bölgelerinde etkili olan ve 2 binden fazla mensubunun bulunduğu düşünülen ELN, FARC'ın ardından ülkedeki en etkin örgüt olarak öne çıkıyor.