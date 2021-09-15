Son dakika haber! KOKU ŞİKAYETİ YAPILAN EVE SAVCILIK KARARIYLA GİRİP, 50 KEDİYİ VİNÇLE ÇIKARDILAR - Haberler
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Son dakika haber! KOKU ŞİKAYETİ YAPILAN EVE SAVCILIK KARARIYLA GİRİP, 50 KEDİYİ VİNÇLE ÇIKARDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: BOLU'da komşularının kötü koku şikayeti üzerine savcılık kararıyla Sevim K.'nin (64) evine giren ekipler, 50 kedi buldu.

BOLU'da komşularının kötü koku şikayeti üzerine savcılık kararıyla Sevim K.'nin (64) evine giren ekipler, 50 kedi buldu. Kediler, vinçle evin penceresinden alındı.

Olay, ağustos ayında Borazanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Komşularının kötü koku şikayeti üzerine Sevim K.'nin dairesine Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sevim K.'nin kapıyı açmaması üzerine bu kez savcılıktan izin alındı. Bunun üzerine ekipler, dün akşam savcılık kararıyla Sevim K.'nin evine girdi. Evde 50 kedi bulan ekipler, hayvanları kafese koyup vinçle pencereden çıkardı. Kediler, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Evde de temizlik çalışması başlatılırken, Sevim K. tedbir amaçlı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haber! KOKU ŞİKAYETİ YAPILAN EVE SAVCILIK KARARIYLA GİRİP, 50 KEDİYİ VİNÇLE ÇIKARDILAR

Son dakika haber! KOKU ŞİKAYETİ YAPILAN EVE SAVCILIK KARARIYLA GİRİP, 50 KEDİYİ VİNÇLE ÇIKARDILAR

Son dakika haber! KOKU ŞİKAYETİ YAPILAN EVE SAVCILIK KARARIYLA GİRİP, 50 KEDİYİ VİNÇLE ÇIKARDILAR

Son dakika haber! KOKU ŞİKAYETİ YAPILAN EVE SAVCILIK KARARIYLA GİRİP, 50 KEDİYİ VİNÇLE ÇIKARDILAR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Koku şikayeti ile girilen 64 yaşındaki kadının evinde 50 kedi bulundu

Koku şikayeti ile girilen 64 yaşındaki kadının evinde 50 kedi bulundu
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Haber: Son dakika haber! KOKU ŞİKAYETİ YAPILAN EVE SAVCILIK KARARIYLA GİRİP, 50 KEDİYİ VİNÇLE ÇIKARDILAR - Haberler
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