Son dakika haber... Koçyiğit'in katil zanlısı itiraf etti
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Son dakika haber... Koçyiğit'in katil zanlısı itiraf etti

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde evinin bahçesinde ölü bulunan Seher Koçyiğit'in katil zanlısı cinayeti itiraf etti.

Son dakika haber... Koçyiğit'in katil zanlısı itiraf etti
11.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:33

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde evinin bahçesinde ölü bulunan Seher Koçyiğit'in katil zanlısı cinayeti itiraf etti.

Bandırma Aksakal Mahallesinde geçtiğimiz yıl yakalandığı rahatsızlık sonucu vefat eden CHP Balıkesir Eski İl Genel Meclis Üyesi İsmet Koçyiğit'in annesi Seher Koçyiğit (82) geçtiğimiz hafta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından öldürülmüş, talihsiz kadının cansız bedeni evinin bahçesinde bulunmuştu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma istihbarat ve suç araştırma timlerinin yaptığı soruşturma doğrultusunda olay ile ilgili olarak aynı mahallede ikamet eden şahısların bilgi ve görgüsüne başvuruldu. Maktülün uzak akrabalarından G.K.(54) isimli şahsın tutarsız ve şüpheli beyanları, olay sonrasında hal ve hareketlerinde şüphelenen ekipler şahsın ikametinde ve eklentilerinde arama yaptı. Arama sonucu evin bahçesinde kan lekeleri tespit edilirken, evin eklentisinde ise gizlenmiş vaziyette Seher Koçyiğit'e ait küpe ve yüzükler ile şüpheli G.K.'ya ait kıyafet ve kan lekesi bulunan terliklere el konuldu. Şüpheli G.K'nın gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Katil zanlısı G.K.'nın savcılık ve mahkeme tarafından ifadesinin alınmasını müteakip tutuklanarak Bandırma M Tipi Cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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