Son dakika haber... Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın tutuklandı
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Son dakika haber... Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın tutuklandı

Son dakika haber... Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Konya'nın Sarayönü ilçesinde 47 yaşındaki kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde 47 yaşındaki kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. (47) ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı kocası İmdat A.'yı (53) av tüfeğiyle vurdu. İmdat A. olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı Y.A., olay yerine sevk edilen jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Y.A., Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Y.A., tutuklanarak cezanevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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