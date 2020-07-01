Son dakika haber... "Kocasinan'ın Yıldızları" ödüllendirildi Son dakika haberi: Kocasinan Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl sosyal medya üzerinden düzenlenen 'Kocasinan'ın Yıldızları' yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Kocasinan Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl sosyal medya üzerinden düzenlenen 'Kocasinan'ın Yıldızları' yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle ödül alan öğrencilerle sohbet eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye olarak eğitime ve öğretime hassasiyetle destek verdiklerini belirtti.

Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza yönelik verdiğimiz eğitim, sanat ve sosyal aktivitelerle yarınlarımızı inşa ediyoruz. Bu çerçevede Kocasinan bölgesinde 3 yıldır 'Kocasinan"n Yıldızları' ve 'Kocasinan'ın En'leri' adı altında yeteneklerin keşfedildiği çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımıza çocuklarımız büyük bir teveccüh gösteriyor. Özellikle bu süreçte çocuklarımızın evlerinde kalarak zamanlarını verimli ve kaliteli değerlendirmeleri için bu çalışmalarımız önemli. Ayrıca çocuklarımızın gizli kalmış yeteneklerinin keşfedilmesi noktasında da değerlidir. Böyle yarışmalarla büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Bu vesileyle dereceye giren geleceğimizin teminatı yavrularımızı tebrik ediyor, onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

Sosyal medya üzerinden yarışmaya katılan ve yapılan seçim sonrası dereceye giren öğrencilere paten ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA