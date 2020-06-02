Son dakika haber: Kocasinan Belediyesinden öğrenciler için masal yarışması Son dakika haberleri... Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ve ortaokul öğrencilerinin evlerinde verimli zaman geçirmeleri amacıyla "Benim Kahramanım Babam" konulu masal yarışması düzenledi.

Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ve ortaokul öğrencilerinin evlerinde verimli zaman geçirmeleri amacıyla "Benim Kahramanım Babam" konulu masal yarışması düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran'a kadar katılımların devam edeceği yarışmada, dereceye giren öğrencilere 20 bisiklet, 10 scooter ve tüm katılımcılara kitap hediye edilecek.

Yarışmaya başvurular, detaylı bilgilerin de alınabileceği "www.kocasinan.bel.tr" internet adresi ve 222 70 00 numaralı telefon hattı üzerinden yapılabilecek.

Dereceye giren eserler, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği kurul tarafından 17 Temmuz'da açıklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak için yeni projeler geliştirdiklerini belirtti.

Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için çalıştıklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan bölgesinde 3 yıldır yeteneklerin keşfedildiği çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımıza çocuklarımız büyük bir teveccüh gösteriyor. Özellikle bu süreçte çocuklarımızın evlerinde kalarak zamanlarını verimli ve kaliteli değerlendirmeleri için bu çalışmalarımız önemlidir. Ayrıca çocuklarımızın gizli kalmış yeteneklerinin keşfedilmesi noktasında da değerlidir. Belediye olarak bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin mutlu olacakları hizmetler üretmektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA