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Son dakika haber... Koçarlı Kızılcabölük hayvan içme suyu göleti tamamlandı

Son dakika haber... Koçarlı Kızılcabölük hayvan içme suyu göleti tamamlandı
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Kızılcabölük hayvan içme suyu göleti tamamlandı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Kızılcabölük hayvan içme suyu göleti tamamlandı.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı açıklamada kente yapılan yatırımlarla bereketli toprakların su ile buluşturulmaya, vatandaşların içme suyunu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskinin azaltmaya devam ettiklerini bildirdi.

Koçarlı ilçesinin yeni bir hayvan içme suyu göleti kazandığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Gölet sayesinde bölgede yapılan hayvancılık arttırılarak kırsal kalkınmaya destek sağlanmıştır. Temelden 15 metre yüksekliğe sahip gölet, 96 bin metreküp su depolama hacmine sahiptir. Bölgede oluşan son yağışlar ile gölet rezervuarı tamamen dolmuş olup, dolusavak bölümünden fazla suyun tahliyesi yapılmaktır. Gölet, bölge çiftçilerimizin hizmetindedir."

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AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri

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