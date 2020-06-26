Son dakika haber: Koçarlı Belediyesi'nin "Sevgi Çatısı" projesi yoğun ilgi görüyor
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Son dakika haber: Koçarlı Belediyesi'nin "Sevgi Çatısı" projesi yoğun ilgi görüyor

Son dakika haberlerine göre Koçarlı Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda hizmete başlayan "Sevgi Çatısı" vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Son dakika haber: Koçarlı Belediyesi'nin
26.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:51

Koçarlı Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda hizmete başlayan "Sevgi Çatısı" vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Vatandaşların ihtiyaç fazlası giysi, oyuncak ve benzeri ev eşyalarını teslim alan Belediye "Sevgi Çatısı" ekipleri bu eşyaları yıkayıp, ütüleyip kullanılabilir hale getirerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Vatandaşların bağışta bulunmak üzere yoğun ilgi gösterdiği Sevgi Çatısı'na Ak Parti Aydın Kadın Kolları teşkilatı da destek verdi.

Teşkilat içerisinde toplanan İhtiyaç fazlası eşyalar bugün sevgi çatısına teslim edildi. Ak Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Nazlı Kaplan ve İl Yönetim Kurulu üyelerinin teslim ettiği eşyaların kullanıma hazır hale geldikten sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağını belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan "Sevgi Çatısı projemiz başladığı günden bu yana yoğun bir ilgiyle karşılaştı. 'Hayat Paylaştıkça Güzel' sloganıyla çıktığımız bu yolda destek olan Ak Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, Kadın kolları teşkilatı ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Projeye desteklerinin devam edeceğini belirten Ak Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde " Çok güzel ve anlamlı bir proje bizde Ak Parti Kadın Kolları Teşkilatı olarak çorbada tuzumuz bulunsun istedik. Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Özellikle mevsim geçişlerinde vatandaşların kullanmadığı, küçük gelen, ihtiyaç duymadığı eşyalarda artış olduğunu belirten Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Nazlı Kaplan ise "Eşyalarını değiştiren vatandaşlar eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bir arayışa giriyordu. Bu vesileyle burada toplanan eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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