Son dakika haber... Kocaköy'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Kocaköy'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Kocaköy'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde toprak bir evde çıkan yangın sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinden biri ise yaralandı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde toprak bir evde çıkan yangın sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinden biri ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 02.30'da Kocaköy Tepecik Mahallesinde toprak evde çıkan yangında, evde bulunan 1 erkek hayatını kaybetti. Yangın mahalline giderek olaya müdahale eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden biri ise yaralandı. Yangında üzerine yıkılan duvardan kopan taşlar sonucu yaralanan itfaiye personeli kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tedaviden sonra taburcu edildi. - DİYARBAKIR

Son dakika haber... Kocaköy'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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