Son dakika haber... Kocaköy'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberine göre Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde toprak bir evde çıkan yangın sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinden biri ise yaralandı.