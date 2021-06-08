Son dakika haber | Kocaelispor'da zimmet davasında yargılanan eski başkanlar ve yöneticiye hapis cezası

Son dakika haberine göre Kocaelispor'da zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla aralarında kulübün eski başkanları ve yöneticisinin de bulunduğu 15 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.