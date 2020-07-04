Son dakika haber: KOCAELİ Yol verme kavgasında silahla tehdit etti Son dakika habere göre Yol verme kavgasında silahla tehdit ettiKOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, yol verme tartışması yaşadığı 2 kişiyi silah çekerek tehdit etti.

Yol verme kavgasında silahla tehdit etti

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, yol verme tartışması yaşadığı 2 kişiyi silah çekerek tehdit etti. Tabancaya mermiyi süren kişi, tartıştığı kişiyi silahın kabzasıyla vurarak ve tekme atarak darp etti.

Olay, Çayırova Atatürk Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, yol verme tartışmasından dolayı 2 araç sürücüsü tartışmaya başladı. Sürücülerin birbirinin üzerine yürüdüğünü gören çevredeki vatandaşlar, şahısları ayırmak için araya girdi. Bu sırada otomobil sürücüsü, aracının bagajındaki silahı çıkararak, tabancaya mermiyi sürüp tartıştığı 2 kişinin üzerine yürüdü. Silahı görenler vatandaşlar kendilerini korumak için uzaklaştı. Elinde silah bulunan kişi, aracına sığınan kişiyi tekme atıp, silahın kabzasıyla vurarak darp etti. Silahı karşısındaki kişiye doğrultarak tehditlerde bulunan öfkeli sürücü, 2 kişiyi araçlarına bindirdi. Silahı bulunan kişi de aracına binerken, iki araç olay yerinden ardı ardına uzaklaştı.

Yaşananlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüleri izleyen polis soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA