Son dakika haber... KOCAELİ TIR refüjü aşarak halk otobüsüne çarptı O ANLAR KAMERADA Son dakika haberleri: TIR refüjü aşarak halk otobüsüne çarptı O ANLAR KAMERADAKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, trafik ışıklarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR orta refüjü aşarak karşı istikametten gelen halk otobüsüne çarptı.

TIR refüjü aşarak halk otobüsüne çarptı O ANLAR KAMERADA

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, trafik ışıklarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR orta refüjü aşarak karşı istikametten gelen halk otobüsüne çarptı. Kaza, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansırken, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza öğle saatlerinde, Gölcük Değirmendere mevkiinde meydana geldi. Karamürsel istikametine gitmekte olan 06 FS 1676 plakalı TIR sürücüsü hızla trafik ışıklarının bulunduğu kavşağa doğru yaklaşırken önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonunu kırınca orta refüjü aşarak karşı istikametten gelen Mehmet Kılıç idaresindeki 41 H 3797 plakalı halk otobüsüne yandan çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve trafik ekipleri geldi. Halk otobüsünde bulunan 5 kişi kazadan şans eseri yaralanmadan kurtuldu. Kaza anı halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA