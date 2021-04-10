Son dakika haber... Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak'ta Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Son dakika habere göre Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

İzmit Kültür Tepesinde gerçekleştirilen tören, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Tipioğlu, Türk Polis Teşkilatının kurulduğu günden bu yana, milletten ve kanunlardan aldığı güçle devletinin ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak için fedakarca görev yaptığını ve bu uğurda gerektiğinde canını verdiğini belirtti.

Şehitliklerdeki al bayrakların altında yatan kahramanların hep bu uğurda şehadete yürüdüğüne işaret eden Tipioğlu, "Polislik bir gönül mesleğidir. Zaman, mekan ve mesai saati hesabıyla yapılamaz. Bu inanç, en alt rütbeden en üst rütbeye kadar tüm mensuplarımızın içine işlemiştir. Türk Emniyet Teşkilatı olarak vatandaşlarımızın güvenliği, huzuru ve sağlığı bizim en büyük önceliğimizdir. Vatandaşlarımızın canına ve malına kast edenler, ülkemizin ve milletimizin birliğini tehdit eden terör örgütleri, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi hedef alan uyuşturucu satıcıları ile mücadelemiz, bu şer odaklarının her biri yok edilip, toplumun gündeminden çıkarılana kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Tipioğlu, bütün dünyayı etkisi altına alan ve toplum sağlığını tehdit eden salgına karşı milletçe verilen mücadelede, polisin en ön saflarda yer aldığını dile getirerek emniyet mensuplarının aynı kararlılıkla görevini sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

Daha sonra Bağçeşme'de bulunan Polis Şehitliği ziyaret eden Tipioğlu ve beraberindekiler, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı, şehit aileleriyle yakından ilgilendi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbayı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, teşkilat mensupları ile jandarma personeli de katıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta da Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, gazetecilere, törenin salgın nedeniyle kısıtlı katılımla yapıldığını belirterek "Bu anlamda tebrik ve telefonlarıyla bizleri arayanlara, tutum ve davranışlarıyla bize her daim yardımcı olan Zonguldak halkımıza, yetkililerimize, devlet büyüklerimize saygı ve minnetlerimizi arz ediyoruz." dedi.

Sakarya

Sakarya'da düzenlenen törende ise İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve yardımcıları, Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay