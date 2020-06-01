Son dakika haber! Kocaeli Rastgele ateş açınca kız arkadaşının yeğenini vurdu
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Son dakika haber! Kocaeli Rastgele ateş açınca kız arkadaşının yeğenini vurdu

Son dakika güncel haberi... Rastgele ateş açınca kız arkadaşının yeğenini vurduAlişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te kız arkadaşıyla konuşmak için oturduğu eve gelen Vural V. (25), tabancasıyla rastgele ateş ettiği sırada kız arkadaşının yeğeni Mehmet Ö.?yü (10) boynundan vurdu.

01.06.2020 03:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 03:59

Rastgele ateş açınca kız arkadaşının yeğenini vurdu

Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te kız arkadaşıyla konuşmak için oturduğu eve gelen Vural V. (25), tabancasıyla rastgele ateş ettiği sırada kız arkadaşının yeğeni Mehmet Ö.?yü (10) boynundan vurdu. Yaralanan çocuğu hastaneye götürdükten sonra kaçan Vural V., kız arkadaşıyla beraber yakalanarak gözaltına alındı.

Olay saat 01.30 sıralarında Kuruçeşme Doğan Mahallesi Şeker Sokak üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kız arkadaşının evine gelen Vural V., konuşmak istedi. Evde bulunan kişilerin, kız arkadaşının evde olmadığını söylemesi üzerine Vural V., evin bahçesinde tabancasıyla rastgele ateş açmaya başladı. Vural V.?nin tabancasından çıkan mermiler o sırada evin penceresinden girip salonda bulunan Mehmet Ö.?ye isabet etti. Mehmet Ö.?nün yaralandığını gören Vural V., yaralan çocuğu olay yerine geldiği ticari taksiyle aynı mahallede bulunan bir özel hastaneye götürdükten sonra kaçarak uzaklaştı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Ö., Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Mehmet Ö.?nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Vural V.?yi kız arkadaşıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haber! Kocaeli Rastgele ateş açınca kız arkadaşının yeğenini vurdu

Kaynak: DHA

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