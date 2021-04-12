Son dakika haber: Kocaeli'nde yangın çıkan evde bir kişinin cesedine ulaşıldı
Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yangın çıkan eve müdahale eden itfaiye ekibi, bir kişinin cansız bedenine ulaştı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yangın çıkan eve müdahale eden itfaiye ekibi, bir kişinin cansız bedenine ulaştı.
Alınan bilgiye göre, Tütünçiftlik Güney Mahallesi Eriş Sokak'ta üç katlı binanın ikinci katında yangın çıktı.
Yangına müdahale ederek söndüren itfaiye ekipleri, evde Ercan Dublacı'ya (35) ait cesede ulaştı.
Dumandan etkilendiği tahmin edilen ve vücudunda yanıklar tespit edilen ceset, Körfez Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman