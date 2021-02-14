Son dakika haber | Kocaeli'nde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber | Kocaeli'nde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

14.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 14.02.2021 14:40
Son dakika haber | Kocaeli'nde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

4 şüphelinin yakalandığı operasyonda arama yapılan evlerde çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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