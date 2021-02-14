Son dakika haber | Kocaeli'nde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
14.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 14.02.2021 14:40
Son dakika haberi... Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.
4 şüphelinin yakalandığı operasyonda arama yapılan evlerde çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu