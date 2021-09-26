KOCAELİ'NDE KOCASI TARAFINDAN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
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KOCAELİ'NDE KOCASI TARAFINDAN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Mehmet Sanem (28), tartıştığı eşi Hatice Sanem'i (23) başına ve vücuduna sert cisimle vurarak, öldürdü.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Mehmet Sanem (28), tartıştığı eşi Hatice Sanem'i (23) başına ve vücuduna sert cisimle vurarak, öldürdü. Mehmet Sanem polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, öldürülen Hatice Sanem Esenyurt'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Amca Hasan Kurban, Elleri bağlanmış, ağzı bantlanmış şekilde hunharca, acımasızca katletmiş. İnsan demeye dilim varmıyor demirle kafasına gövdesinin her yerine vura vura canını almış. Sözün bittiği yerdeyiz. dedi.

Olay geçen Perşembe gece saatlerinde Kocaeli'nin Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Şen Sokak'taki evde meydana geldi. 3 yıl önce evlenen ve 9 aylık bebekleri olan Mehmet ile Hatice Sanem arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Mehmet Sanem, iddiaya göre, eşinin başına ve vücuduna sert cisimle vurdu. Hatice Sanem hayatını kaybederken Mehmet S. gözaltına alındı. Hatice Sanem'in cenaze namazı ailesinin yaşadığı İstanbul Esenyurt'ta bulunan Osmanlı Camii'nde kılındı.

DEMİRLE KAFASINA GÖVDESİNİN HER YERİNE VURA VURA CANINI ALMIŞ

Cenaze namazı sonrası olayın detaylarını anlatan Hatice S.'nin amcası Hasan Kurban, Perşembe günü akşam olay oluyor. Çocuğu akrabasına bırakıyor 'Biz bir yere gideceğiz gezmeye, gelince çocuğumuzu alacağız' diyor. Bir gün çocuğu almaya gitmeyince akrabası çocuğu karakola bırakıp evin adresini veriyor. Polisler adrese gidip kapıyı çilingirle açıyorlar. İçeri girdiklerinde elleri bağlanmış, ağzı bantlanmış şekilde hunharca, acımasızca katletmiş. İnsan demeye dilim varmıyor, demirle kafasına gövdesinin her yerine vura vura canını almış. Sözün bittiği yerdeyiz. Yetkilerden bu işin üzerine eğilmesini istiyoruz. 9 aylık bir bebeği var onun suçu ne Kız 23 yaşında çocuk yaşta onun suçu ne Bizim suçumuz ne Baba kanser hastası şeker var onunla nasıl yaşayacak. Lütfen kadına şiddette dur diyelim. dedi.

9 AYLIK ÇOCUĞU VARDI, DEVLET KORUMAYA ALDI

Öldürülen Hatice'nin kuzeni Selahattin Dursun ise, Eşim telefonda bana söyledi şok oldum. Üzücü bir haber öyle olmasını istemezdik. Ailesi yıkılmış vaziyette. Babası yeni ameliyat oldu şu anda acıyla can çekişiyor. Devletimiz büyüktür onun yanına kalmayacak inşallah. Tek dileğim ömür boyu cezaevinden çıkmaması. 9 aylık çocuğu vardı devlet koruma altına aldı. Kocaeli'nde yaşıyordu ailesi burada defnedilmek için buraya getirildi. ifadesini kullandı. Cenaze namazı kılınan Hatice Sanem'in cansız bedeni Çakmaklı Köy Mezarlığında toprağa verildi.

KOCAELİ'NDE KOCASI TARAFINDAN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

KOCAELİ'NDE KOCASI TARAFINDAN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

KOCAELİ'NDE KOCASI TARAFINDAN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

KOCAELİ'NDE KOCASI TARAFINDAN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

KOCAELİ'NDE KOCASI TARAFINDAN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

KOCAELİ'NDE KOCASI TARAFINDAN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

KOCAELİ'NDE KOCASI TARAFINDAN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

KOCAELİ'NDE KOCASI TARAFINDAN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ
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Haber: KOCAELİ'NDE KOCASI TARAFINDAN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
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