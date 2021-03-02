Son dakika haber | Kocaeli'nde kalem ve anahtarlık görünümlü suikast silahları ele geçirildi
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Son dakika haber | Kocaeli'nde kalem ve anahtarlık görünümlü suikast silahları ele geçirildi

02.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:43
Son dakika haber | Kocaeli'nde kalem ve anahtarlık görünümlü suikast silahları ele geçirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre KOCAELİ merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda anahtarlık ve kalem görünümlü suikast silahları ile avuç içi kadar tabancalar ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda anahtarlık ve kalem görünümlü suikast silahları ile avuç içi kadar tabancalar ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah üretimi yapanlara yönelik Kocaeli, İstanbul ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. İmalathanede kurusıkı tabancaların namlularının değiştirilmesi sonucu tabancaya çevrildiği belirlendi. Yapılan aramada 19 ruhsatsız tabanca, 4 kalem ve anahtarlık görünümlü ruhsatsız tabanca, 40 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 249 tabanca mermisi, 12 bin 687 kurusıkı tabanca mermisi, 5 bin 999 fişek ve tabanca parçaları ele geçirildi. Kalem ve anahtarlık şeklinde özel yapım suikast silahları ile avuç içi kadar tabancalar dikkat çekti. 15 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.


- İzmitkocaeli
Son dakika haber | Kocaeli'nde kalem ve anahtarlık görünümlü suikast silahları ele geçirildi
Son dakika haber | Kocaeli'nde kalem ve anahtarlık görünümlü suikast silahları ele geçirildi
Son dakika haber | Kocaeli'nde kalem ve anahtarlık görünümlü suikast silahları ele geçirildi
Son dakika haber | Kocaeli'nde kalem ve anahtarlık görünümlü suikast silahları ele geçirildi
Son dakika haber | Kocaeli'nde kalem ve anahtarlık görünümlü suikast silahları ele geçirildi
Son dakika haber | Kocaeli'nde kalem ve anahtarlık görünümlü suikast silahları ele geçirildi
Son dakika haber | Kocaeli'nde kalem ve anahtarlık görünümlü suikast silahları ele geçirildi
Son dakika haber | Kocaeli'nde kalem ve anahtarlık görünümlü suikast silahları ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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