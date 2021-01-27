Son dakika haber! Kocaeli'nde döviz bürosuna silahlı soygun girişimi kameralara yansıdı

Son dakika haberler: Kocaeli'nde döviz bürosuna silahlı soygun girişimi kameralara yansıdıKOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde bir döviz bürosuna silahlı soygun girişiminde bulunan soyguncu, döviz bürosu sahibi kadının bağırması ve altın çekme makinasıyla vurması sonucu soygunu yapamadan kaçtı.

Kocaeli'nde döviz bürosuna silahlı soygun girişimi kameralara yansıdı

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde bir döviz bürosuna silahlı soygun girişiminde bulunan soyguncu, döviz bürosu sahibi kadının bağırması ve altın çekme makinasıyla vurması sonucu soygunu yapamadan kaçtı.

Olay Cumhuriyet Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Şapkalı mont giyen ve yüzünü atkıyla örten bir kişi Atılım Döviz bürosuna girip döviz bürosu sahibi Nuray Yıldız'a tabancayı doğrultup "Paraları poşete koyö dedi. Bunun üzerine çığlık atmaya başlayan Yıldız döviz bürosunda bulunan altın çekme makinesiyle soyguncuya vurmaya çalıştı. Bu arada panik yapan soyguncu koşarak döviz bürosundan uzaklaştı. Polis silahlı soygun girişiminde bulunan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı