Son dakika haber! Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
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Son dakika haber! Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haber! Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kocaeli merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Kocaeli merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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