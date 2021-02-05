Son dakika haber! Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli adliyede (2)
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Son dakika haber! Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli adliyede (2)

05.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:02
Son dakika haber! Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli adliyede (2)

Son dakika gelişmesine göre 1 UZMAN ÇAVUŞ TUTUKLANDIKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 1 uzman çavuş tutuklandı, 2'si muvazzaf 4 astsubay, 1 muvazzaf uzman çavuş ile etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 3 askeri okul...

1 UZMAN ÇAVUŞ TUTUKLANDI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 1 uzman çavuş tutuklandı, 2'si muvazzaf 4 astsubay, 1 muvazzaf uzman çavuş ile etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 3 askeri okul eski öğrencisi, toplam 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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