Son dakika haber! Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli adliyede (2)
Son dakika gelişmesine göre 1 UZMAN ÇAVUŞ TUTUKLANDIKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 1 uzman çavuş tutuklandı, 2'si muvazzaf 4 astsubay, 1 muvazzaf uzman çavuş ile etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 3 askeri okul...
1 UZMAN ÇAVUŞ TUTUKLANDI
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 1 uzman çavuş tutuklandı, 2'si muvazzaf 4 astsubay, 1 muvazzaf uzman çavuş ile etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 3 askeri okul eski öğrencisi, toplam 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU