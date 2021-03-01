Son dakika haber... Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
01.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:52
Son dakika haberlerine göre Kocaeli ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Kocaeli ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız