Son dakika haber... Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haber... Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

01.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:52
Son dakika haber... Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Kocaeli ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Kocaeli ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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