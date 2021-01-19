Son dakika haber: Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haber: Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

19.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:47
Son dakika haber: Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika haber: KOCAELİ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 kişi için gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara ve Nevşehir'de düzenlediği operasyonla 9 askeri okul eski öğrencisi ve 1 askeri mahrem abi olmak üzere 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Sezen Aksu Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 12:53:04. #1.15#
title