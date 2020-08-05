Son dakika haber! KOCAELİ İzmit'te kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını istedi
Son dakika güncel haberine göre İzmit'te kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını istediİZMİT'te kadınlar, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması konusunda çağrı yaptı.
05.08.2020 20:51 | Son Güncelleme: 05.08.2020 21:06
İzmit'te kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını istedi
İZMİT'te kadınlar, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması konusunda çağrı yaptı.
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Kaynak: DHA