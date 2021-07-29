Son dakika haber: Kocaeli İtfaiyesi Manavgat için yola çıktı
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Son dakika haber: Kocaeli İtfaiyesi Manavgat için yola çıktı

Son dakika haber: Kocaeli İtfaiyesi Manavgat için yola çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de yangın kabusu yaşayan Manavgat'a destek için yola çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, yangınla mücadele eden Manavgat'a doğru yola çıktı. Tüm hazırlıklarını tamamlayarak hızlı bir şekilde harekete geçen Kocaeli İtfaiyesi, 2 araç ve 8 personelden oluşan ekibini Antalya'ya uğurladı. Kocaeli İtfaiyesi, istenilen noktalara nakledilerek yangın söndürme çalışmalarına destek verecek.

Antalya'nın Akseki ve Manavgat çevresinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale devam etti. Akseki ilçesinde de gece yarısı başlayıp, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına da müdahale ediliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, etkilenen 58 vatandaşın ise tedavilerinin devam ettiğini bildirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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