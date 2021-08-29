Son dakika haber... Kocaeli İSU ekipleri, sel bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor
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Son dakika haber... Kocaeli İSU ekipleri, sel bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

Son dakika haber... Kocaeli İSU ekipleri, sel bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekipleri, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalara katılıyor.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekipleri, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalara katılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin, Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla sel felaketinin ardından bölgesine gittiği belirtildi.

Açıklamada, İSU'nun sel bölgesine iş araçları da gönderdiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Ekipler, ilk günden itibaren ağırlıklı olarak Bozkurt ilçesinde olmak üzere sağlıklı içme suyu ihtiyacının karşılanması ile sel felaketinin getirdiği alüvyon ve malzemelerin temizlenmesi çalışmalarını yaptı, yapmaya devam ediyor. AFAD koordinasyonunda afet bölgesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Bartın'ın Ulus ilçesi İnebey Mahallesi ile Zafer köyünde sel felaketinde tahrip olan içme suyu şebekesini onarma çalışmaları da yapıyor. Bölgeye beraberinde 4 iş makinesiyle giden 8 kişilik ekip, tahrip olan su alma yapısı kaptaj ile kaptaj ve su deposu arasında 250 milimetre çapında çelik boru hattının onarımını gerçekleştiriyor.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla Ulus Mahallesi'nin İnebey Mahallesi ile Zafer köyünün sağlıklı içme suyu ihtiyacının sağlanacağı belirtilen açıklamada, İSU'nun afet bölgesinde vatandaşların yaralarının sarılması ve durumun normalleşmesi çalışmalarında ihtiyaç olduğu sürece yer alacağı ifade edildi.

Son dakika haber... Kocaeli İSU ekipleri, sel bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor
Son dakika haber... Kocaeli İSU ekipleri, sel bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor
Son dakika haber... Kocaeli İSU ekipleri, sel bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor
Son dakika haber... Kocaeli İSU ekipleri, sel bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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