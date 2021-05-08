Son dakika haber: KOCAELİ EVİNİN YATAK ODASINDA ÇIKAN YANGINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ
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Son dakika haber: KOCAELİ EVİNİN YATAK ODASINDA ÇIKAN YANGINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 2'nci kattaki bir evin yatak odasında çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 2'nci kattaki bir evin yatak odasında çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Aydın Yücel itfaiye ekiplerinin çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi.

Olay öğle saatlerinde Körfez Atalar Mahallesi Doğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Binanın 2'nci katındaki dairenin yatak odasında bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede odanın tamamını sardı. Evde bulunan Aydın Yücel dumanları görerek sokağa çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, ev sahibi Aydın Yücel çalışmaları gözyaşları ile takip etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle yatak odasında hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber: KOCAELİ EVİNİN YATAK ODASINDA ÇIKAN YANGINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ
Son dakika haber: KOCAELİ EVİNİN YATAK ODASINDA ÇIKAN YANGINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ
Son dakika haber: KOCAELİ EVİNİN YATAK ODASINDA ÇIKAN YANGINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ
Son dakika haber: KOCAELİ EVİNİN YATAK ODASINDA ÇIKAN YANGINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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