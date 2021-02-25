Son dakika haber! Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

25.02.2021 21:11 | Son Güncelleme: 25.02.2021 21:14
Son dakika haber! Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, üç otomobilin karıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, üç otomobilin karıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde ilerleyen U.T. idaresindeki 34 DKF 398 plakalı otomobil ile M.T. yönetimindeki 41 AFP 668 plakalı otomobil, D-100 kara yolu bağlantı kavşağında çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan araçlar, yola çıkmak için bekleyen F.Ç'nin kullandığı 41 GF 824 plakalı otomobile de çarptı.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler U.T. ve M.T. ile araçlardaki 2 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Berat Albayrak Fahrettin Altun İbrahim Aydemir
Magazin Tarkan Türkan Şoray Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Umut Bulut Fatih Terim Rachid Ghezzal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 21:15:33. #1.16#
title