Son dakika haber! Kocaeli'de yaşlı kadının darp sonucu öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı
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Son dakika haber! Kocaeli'de yaşlı kadının darp sonucu öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı

06.11.2020 17:19 | Son Güncelleme: 06.11.2020 17:19
Son dakika haber! Kocaeli'de yaşlı kadının darp sonucu öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı

Son dakika habere göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşayan kadının evinde darp sonucu öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanık hakkında dava açıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşayan kadının evinde darp sonucu öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanık hakkında dava açıldı.

İstasyon Mahallesi Efe Sadık Caddesi'ndeki evinde 24 Ocak'ta Hatice Çetinbaş'ın (64) darp sonucu öldürülmesine ilişkin tutuklanan R.K. (35) ve Z.K. (42) hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay yeri tespit raporuna göre, maktulenin ağzından kan geldiği, alnının sağ kısmında morluklar ve avuç içlerinde kıllar belirlendiği kaydediliyor.

Çetinbaş'ın evinde sanıklara ait parmak izleri ve DNA profilleri tespit edildiği aktarılan iddianamede, "Alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinde yapılan incelemede maktulenin cinsel saldırıya maruz kaldığı, kişinin ölümünün uyarıcı madde (extacy) zehirlenmesi sonucu meydana geldiği anlaşıldı. Şüphelilerin iştirak iradesi altında olay günü Çetinbaş'ın kahvesine uyuşturucu madde koyarak üzerine atılı suçu işlediklerinin ifadelerindeki ikrarlarından ve şahıs hakkında yapılan otopsi sonucunda da kanında ilgili maddenin bulunmasından tespit edildi." ifadesine yer verildi.

İddianamede, sanıklardan R.K'nin "taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Ayrıca sanıklara, "cinsel saldırı" suçundan onsekizer yıldan az olmamak üzere, "konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan 1 yıldan üçer 3 yıla, "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan onbeşer yıla, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan onar yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilmesi talep ediliyor.

Sanıklar, 8 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ocak'ta İstasyon Mahallesi Sadık Efe Caddesi'nde yalnız yaşayan Hatice Çetinbaş'ın (64) evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Çetinbaş'ın darp sonucu öldüğünü tespit eden ekipler, yaptıkları araştırmada, olaydan önce yaşlı kadının evinin önünde bazı kişilerin görüldüğü bilgisine ulaşmıştı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından, zanlılar R.K. ve Z.K. düzenlenen operasyonla Kartepe'de gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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