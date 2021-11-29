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Yangın çıkan midibüste hasar oluştu

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde midibüste çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde midibüste çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde kapalı pazar alanında park halindeki 41 P 1270 plakalı midibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşlardan S.Y. yangına müdahale ederken, diğerleri de durumu itfaiyeye bildirdi.

Alevler ekiplerce söndürüldü, 112 Acil Servis ekipleri de dumandan etkilenen S.Y'ye ambulansta müdahale etti.

Yangın nedeniyle midibüste hasar oluştu.

Yangın çıkan midibüste hasar oluştu

Yangın çıkan midibüste hasar oluştu

Yangın çıkan midibüste hasar oluştu

Yangın çıkan midibüste hasar oluştu

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AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri

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