Son dakika haber | Kocaeli'de yangın çıkan evde hasar oluştu

Son dakika haber... Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Preveze Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın zemin katında Havva K'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında evde hasar oluşurken, içerideki 2 muhabbet kuşu da telef oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner