Son dakika haberleri... Yangın çıkan evde hasar oluştu
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Son dakika haberleri... Yangın çıkan evde hasar oluştu

15.01.2021 02:49 | Son Güncelleme: 15.01.2021 03:09

Son dakika haberler... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Ali K'ye ait evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Son dakika haberleri... Yangın çıkan evde hasar oluştu
Son dakika haberleri... Yangın çıkan evde hasar oluştu
Son dakika haberleri... Yangın çıkan evde hasar oluştu
Son dakika haberleri... Yangın çıkan evde hasar oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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