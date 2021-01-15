Son dakika haberleri... Yangın çıkan evde hasar oluştu
15.01.2021 02:49 | Son Güncelleme: 15.01.2021 03:09
Son dakika haberler... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Ali K'ye ait evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal