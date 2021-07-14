Son dakika haber... Kocaeli'de yabancı uyruklu cinsel saldırı zanlısı tutuklandı
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Son dakika haber... Kocaeli'de yabancı uyruklu cinsel saldırı zanlısı tutuklandı

Son dakika haber... Kocaeli'de yabancı uyruklu cinsel saldırı zanlısı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde genç kıza cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde genç kıza cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 gün önce Pelitli Mahallesi'nde yaşayan A.A'nın (17) evinin yakınındaki ormanlık alanda yol kenarında ağır yaralı halde bulunması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu ekipler, halk otobüsünden indikten sonra evine doğru yürüyen genç kıza arkadan saldıran ve ormanlık alanda cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne sürülen Afganistan uyruklu A.M'yi (20) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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