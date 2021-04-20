Villada Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye para cezası verildi
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Villada Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye para cezası verildi

Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'de bir villada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 32 kişiye para cezası uygulandı.

Kocaeli'de bir villada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 32 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kartepe ilçesindeki bir villada Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı bilgisine ulaşıldı.

Yapılan denetimde, villadaki 32 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, mesafe ve maske kuralına uymayarak oyun oynadıkları belirlendi.

Polis ekipleri, ikamet sahibi ve içerideki kişilere idari para cezası uygulanması için tutanak tanzim etti.

Ayrıca kumar oynadığı ve oynattığı belirlenen kişiler hakkında da adli işlem yapıldı.

Villada Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye para cezası verildi
Villada Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye para cezası verildi
Villada Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye para cezası verildi
Villada Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye para cezası verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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