Son dakika haber! Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber! Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

04.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:29
Son dakika haber! Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... Kocaeli'de uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "sokak satıcıları"na yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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