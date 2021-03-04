Son dakika haber! Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
04.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:29
Son dakika haberler... Kocaeli'de uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'de uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "sokak satıcıları"na yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman