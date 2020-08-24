Son dakika haber: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları Son dakika gündem haberi: Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 392 gram esrar ele geçirildi.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 392 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma gerçekleştirildi.

Kentte 17-23 Ağustos tarihlerinde yapılan operasyonlarda 392 gram esrar, 177 adet uyuşturucu hap, 600 gram kannabinoid, 147 gram metamfetamin, 1 adet captagon, 2 adet sentetik ecza, 249 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 76 kişiden 73'ü gerekli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 11 şüpheli tutuklandı, 1'i adli kontrolle olmak üzere 61 şüpheli de serbest bırakıldı.

Diğer 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA