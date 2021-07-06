Son dakika haber | Kocaeli'de üvey babasını yaralayan, arkadaşını öldüren sanığa müebbet ve 12 yıl hapis cezası

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde üvey babasını bıçakla yaralayan, üvey babasının arkadaşını da öldüren sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet, "öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 12 yıl hapis cezası verildi.