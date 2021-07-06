Son dakika haber | Kocaeli'de üvey babasını yaralayan, arkadaşını öldüren sanığa müebbet ve 12 yıl hapis cezası
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Son dakika haber | Kocaeli'de üvey babasını yaralayan, arkadaşını öldüren sanığa müebbet ve 12 yıl hapis cezası

Son dakika haber | Kocaeli'de üvey babasını yaralayan, arkadaşını öldüren sanığa müebbet ve 12 yıl hapis cezası
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde üvey babasını bıçakla yaralayan, üvey babasının arkadaşını da öldüren sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet, "öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 12 yıl hapis cezası verildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde üvey babasını bıçakla yaralayan, üvey babasının arkadaşını da öldüren sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet, "öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 12 yıl hapis cezası verildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Ö, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Celse arasında sanık avukatının sunduğu yazılı savunma dilekçesi okunarak dosyaya konuldu.

Esas hakkındaki ifadeleri sorulan müştekiler, şikayetçi olduklarını ve sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı önceki celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasını yineledi.

Sanık, önceki savunmalarını tekrarlayarak, beraatini ve tahliyesini istedi.

Sanık avukatı da yazılı savunmalarını sunduklarını dile getirerek, lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı Ümit Ş'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet, Erol E'yi "öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Kandıra ilçesi Çarşı Mahallesi'nde 30 Ekim 2020'de, 19 yaşındaki Hüseyin Ö, üvey babası Erol E'yi bıçakla yaralamış, üvey babasının arkadaşı Ümit Ş'yi de bıçaklayarak öldürmüştü.

Polis ekiplerince çalıştığı oto yıkamacıda gözaltına alınan Hüseyin Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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Son dakika haber | Kocaeli'de üvey babasını yaralayan, arkadaşını öldüren sanığa müebbet ve 12 yıl hapis cezası - Haberler
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