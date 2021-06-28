Son dakika! Trabzon'da üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı
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Son dakika! Trabzon'da üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı

Son dakika! Trabzon'da üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: AK Parti Trabzon İl Gençlik Kolları Başkanlığı koordinesinde, üniversite sınavına giren gençler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" başlıklı habere ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle 1 liralık manevi tazminat davası açtı.

AK Parti Trabzon İl Gençlik Kolları Başkanlığı koordinesinde, üniversite sınavına giren gençler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" başlıklı habere ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle 1 liralık manevi tazminat davası açtı.

AK Parti Trabzon İl Gençlik Kolları Başkanı Sefa Küçükali ile partililer ve üniversite sınavına giren gençler, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yaptı.

Üniversite sınavına giren ve AK Parti Of İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olan Yasin Bıyıkoğlu, grup adına yaptığı açıklamada, üniversite sınavından bir gün önce ortaya atılan "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" başlıklı haberlerin, tüm motivasyonlarını altüst ettiğini söyledi.

Gençlerin, Kılıçdaroğlu'nun bu haberle ilgili yaptığı açıklamadan rahatsız olduklarını belirten Bıyıkoğlu, "Bu algının oluşturulması tamamen kötü niyet taşımakla beraber, sınavlarına sadece bir gece kalmış arkadaşlarımızın zihinlerini allak bullak etmeye yetmiştir. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar bariz bir yalana inanmasını ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala siyaset malzemesine dönüştürmesini unutmayacağız." diye konuştu.

Bıyıkoğlu, gençlerin, Kılıçdaroğlu'ndan özür beklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"ÖzürDileKılıçdaroğlu etiketiyle Twitter gündemine girerek yüzlerce paylaşımla sesimizi duyurduğumuzu düşünürken, Sayın Kılıçdaroğlu, yine şaşırtmayarak skandal bir açıklamayla biz gençleri 'trol' olarak nitelendirme cüretini kendisinde bulmuş ve bizleri görmezden gelmiştir. İşte Sayın Kılıçdaroğlu, 'trol' dediğiniz biz gençler, bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size bir 1 liralık manevi tazminat davası açmak üzere buradayız. Sizin deyiminizle biz 'troller' şimdi Meydan Parkı önünden gür bir sesle Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyoruz, yalan bir haberin peşinden koşup bizleri ve ailelerimizi manipüle ettiğiniz için bizlere çok büyük bir özür borçlusunuz."

Açıklamanın ardından gençler, Trabzon Adliyesine giderek, 1 liralık manevi tazminat talebini içeren dava dilekçesini sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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