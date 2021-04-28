Son Dakika | Trafikte önünü kesen kişinin açtığı ateşle yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı
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Son Dakika | Trafikte önünü kesen kişinin açtığı ateşle yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, trafikte kamyonetiyle önünü kesip ateş açtığı kişiyi yaraladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, trafikte kamyonetiyle önünü kesip ateş açtığı kişiyi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde kamyonetiyle seyir halindeki kişi, Aykut B'nin idaresindeki 06 BZ 1591 plakalı otomobilin önünü kesti.

Aracından inerek Aykut B'ye tabancayla ateş açan kişi, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aykut B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan kişinin Ömer A. olduğunu belirleyen polis, firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Son Dakika | Trafikte önünü kesen kişinin açtığı ateşle yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı
Son Dakika | Trafikte önünü kesen kişinin açtığı ateşle yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı
Son Dakika | Trafikte önünü kesen kişinin açtığı ateşle yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı
Son Dakika | Trafikte önünü kesen kişinin açtığı ateşle yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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