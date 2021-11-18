Son dakika haber: Kocaeli'de trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencilerinin anısına fidan dikildi - Haberler
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Son dakika haber: Kocaeli'de trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencilerinin anısına fidan dikildi

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Kocaeli'de trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencilerinin anısına fidan dikildi

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 öğrencinin anısına, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencileri tarafından fidan dikildi.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 öğrencinin anısına, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencileri tarafından fidan dikildi.

GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, farklı lisans bölümlerinde eğitimlerine devam eden öğrenciler çevreye duyarlılıklarının yanı sıra öğrenim gördükleri bölgede yaşananlara kayıtsız kalmadı.

GTÜ öğrencileri, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanlığı bünyesinde verilen Gönüllülük Çalışmaları ve Doğa Sporları dersinde kampüs içinde bulunan ağaçlandırma alanlarına fidan dikti.

Öğrenciler, 120 adet meyve fidanını 9 Kasım'daki okul servisi kazası sonucu hayatını kaybeden öğrenciler anısına toprakla buluşturdu.

Son dakika haber: Kocaeli'de trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencilerinin anısına fidan dikildi

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AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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